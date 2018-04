Malena Balie Dee je pravi mali med. Ima već poveći broj obožavatelja, a predvodnica je svakako baka Danijela Dvornik!

Danijela Dvornik na Instagramu je otkrila da joj u održavanju idealne linije uvelike pomaže njezina neodoljiva unučica Balie Dee. Preslatka Balie svojoj baki uljepšava svaki zajednički dan, a Danijela se ne libi dati do znanja koliko gušta uz svoju Pikuletu - kako od milja zove Balie.

"Ne znam za vas, ali ja guštam! Svaki dan odvalimo četiri do pet kilometara, uteg od 8,5 kg dignem nebrojeno puta, kolica koja teže 17 kg + Pikuleta, dignem do prvog kata barem dva puta dnevno (treba izglasati zakon da svaka buduća zgrada bez obzira na broj katova ima lift iz mnogo razloga). Ako to nije trening, onda ne znam što je", napisala je Dvornik uz fotografiju sa svojom unukom.