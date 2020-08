View this post on Instagram

Moj život trenutno : radim popodnevnu smjenu u wine baru. - dođem kući oko ponoć ili kasnije -umjesto tuširanja bacim se u more (nočno kupanje) - zaspem ko mrtva😛 - ujutro preskočim alarm i probudim se oko 10 h 😭 - ne treniram😱 -pijem litre i litre vode👍 -manje jedem 🤔 - hitno trebam pedikuru I frizera (puštam sijedu) Za sve one koji me pitaju "zašto radim", odgovor je jednostavan "da budem korisna sebi i drugima", da ispunim dugo ljeto i da se družim. U petak mi stiže ekipa I jedva čekam da ih vidim. A i proslavit čemo Dinov rođendan ❤️. #obiteljjesve #workinggrandma #lovemylife #antoniovrućemije