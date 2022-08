Danijela Dvornik motivirala je svoje pratitelje za vježbanje objavivši novu fotografiju iz teretane, a pratiteljima je preporučila da uzmu stvari u svoje ruke i dovedu se u red.

Otkako se preselila na otok Brač, Danijela Dvornik često objavljuje svoj svakodnevni život na društvenim mrežama, a i sama je priznala da se na novom mjestu življenja preporodila.

Osim što čuva svoje unuke, kćeri Elle Dvornik Balie i Lumi, Danijela se posvetila svome tijelu i zdravlju. Dvornik je objasnila da već neko vrijeme brine o svom izgledu i zdravlju, a tvrdi i da je važno biti fokusiran na ciljeve koje si čovjek zacrta.

Sada je objavila fotografiju iz teretane, a uz nju je priložila i zanimljiv motivacijski opis za sve pratitelje.

''Ništa se ne događa preko noći. Treba biti fokusiran na cilj, naoružavati se strpljenjem i sebe dovoljno motivirati da i kad ti dođe da odustaneš, ne odustaješ. Moraš vjerovati da će doći dan kad odustajanje neće biti opcija. Jer će sve postati lakše. To je proces, to je mindset'', započela je Danijela opis na fotografiji.

"Kad dođete do toga, svaka prepreka na vašem životnom putu postaje izazov. Muka se pretvara u sreću i zadovoljstvo. Ne postoji ništa materijalno na ovom svijetu koje se može mjeriti s tim osjećajem i postignućem", rekla je.

''Kad dođete na polovinu života, ugrabite život svom silinom, preoblikujte ga po vašoj mjeri, po svom guštu, ne odgađajte stvari i želje jer vrijeme ubrzava i život nam klizi. Ugađajte sebi i tako sretni i ispunjeni ugađajte svima oko sebe, ali ne zaboravite sebe. Jer kad zaboravite sebe, vi ste zaboravljeni za sve", savjetovala je ljudima srednjih godina života.

Pratitelji su je podržali u njenoj odluci pa se i u komentarima mogu pronaći razne motivacijske poruke.

''Svaka čast na upornosti'', ''Potpisujem sve što si rekla'', ''Danijela, za ove riječi, hvala'', ''Bravo!'', glase komentari pratitelja.

Nedavno se Danijela osvrnula na to što je mnogi zovu udovicom Dine Dvornika.

"Ne volim kad me ljudi trpaju u neke ladice. Ne prođe ni dan, a da netko ne prokomentira kako sam “nitko i ništa, žena od Dina Dvornika “. Kao da mi je on dao indentitet, život i svrhu postojanja. (jer tako je to ovde, sto je žena bez muža ?) Kao da života prije njega nisam imala, kao da ja nemam svoje talente i svoje želje i snove. Samo sto sam ja sve to u jednom trenutku stavila na “čekanje”, jer život je tako htio. Učinila sam to iz ljubavi, a ne iz kalkulacije . Da je bilo iz kalkulacije, bilo bi drugačije. Dino je to znao", napisala je Danijela, a u komentarima su je podržali brojni obožavatelji.

Supruga talijanskog slavuja na jahti priredila golišavi show za paparazze, a i on je pokazao više od očekivanog! +26

Žanamari uskočila u najmanji mogući bikini i napravila potpunu pomutnju: "Ne mogu, gasite Instagram!" +28