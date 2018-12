Danijela Dvornik nije stala na stranu bećara nego policajke.

Cijela Hrvatska bruji o Branimiru Čolakoviću i bećarcu zbog kojeg mora platiti 2000 kuna. Oko svega oglasio se i Kićo Slabinac, a podršku su Branimiru dali i tamburaši Garavi, no sada je krenula i podrška za policajku kojoj je bećar pjevao sporni bećarac.Prva se oglasila Danijela Dvornik.

"Zamišljam sebe kao policajku na nekoj seoskoj zabavi i onda bećar zapjeva 'Mala moja u plavoj bluzi, dođi bliže pa mi se naguzi' ,pa onda zamišljam okolinu kako se s podsmijehom smije i uživa što me bećar ponizio, ne samo kao ženu, nego kao policajku na svojoj radnoj dužnosti. U zemlji gdje nas žene svakodnevno ponižavaju svakojakim epitetima, ovo bi trebala biti zajebancija?! Totalno suosjećam s policajkom, a isto tako zanima bi li bećar zapjevao tako nekoj ženi u pratnji muškaraca? O vrijeđanju dotične policajke po portalima neću niti komentirati jer znamo kako to kod nas ide. I zato je ova bećarska pjesma prihvatljiva, a ona stavljena na stup srama jer se usudila biti povrijeđena", napisala je Danijela na facebooku, a potom je nastala rasprava zbog koje se Danijela još jednom oglasila.

"Drago mi je da većina vas ovdje opravdava ovaj postupak raznim izgovorima, tradicijom, zaštitom UNESCO-a, humorom... Super za vas! Umjesto da se bećar fino ispričao policajki on i dalje drži da je to samo pjesma. Meni je to kao ženi koju ne poznaje, kao što ne poznaje ni nju, uvredljivo i točka! Korištenje neke tradicije da bi se nekom izrugivalo na ovako priprost način, ispred drugih ljudi, ženi koja je tu bila poslom nije umjesno. Da meni netko se na taj način obrati, bila bih isto povrijeđena i ne bi me te fešte više vidjele. Neka tako pjeva svojoj materi", kazala je Danijela Dvornik.

