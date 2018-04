Danijel Pranjić progovorio je o teškim razdobljima u životu, ali i otkrio što je za njega najveći uspjeh.

Danijel Pranjić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac te igrač ciparskog Anarthosia drži do obitelji. Iako rijetko o tome govori, priznao je da iza njega i supruge stoje i teški trenuci.

''Imali smo teških trenutaka, što je sastavni dio braka, ali prava ljubav sve pobjeđuje. Već smo dosta godina zajedno i bit ćemo skupa do kraja. To je ono što me čini sretnim, ali naš su najveći uspjeh naša djeca'', kazao je nogometaš Danijel Pranjić koji je svjestan da suprugama nogometaša život nije jednostavan budući da zbog sportskih obaveza supruč često izbiva iz kuće te manje ima vremena kako bi se posvetio obitelji.

Danijel zbog ničega ne žali te misli da nije u mladosti ništa propustio. ''Ne žalim ni za čim. Živio sam kako sam htio, kako sam i odabrao. I svoju djecu učim da je najvažnije slušati samog sebe. Treba poslušati savjet, ali odluku treba donijeti sam i čvrsto stajati iza nje'', kazao je Pranjić za Story.

Rijetki su znali da je par nakon sedmogodišnje kćeri Lane prije više od godinu dana dobio i sina.