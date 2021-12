Damir Tomljanović i Melkior Bašić nasmijali su do suza pratitelje na Instagramu i to nakon što su objavili fotografije na kojima spavaju dubokim snom.

Kulinarski chefovi i članovi žirija showa "MasterChef" Melkior Bašić i Damir Tomljanović odlučili su se međusobno malo našaliti i na Instagramu pokazati dosad neviđene fotografije, točnije izdanja u kakvima ih dosad nismo imali prilike vidjeti.

Melkior je tako prvi na svom profilu na Instagramu objavio Damirovu fotografiju na kojoj on, ni više ni manje, nego spava dubokim snom, a on to nije propustio ovjekovječiti.

"Deda Damir mora malo ubiti oko", napisao je Melkior uz objavu u Instagram priči, a kolega mu nije ostao dužan.

"Ne može bez mene ni kada spavam", zaključio je Damir pa objavio uspavanog Melkiora.

"Fatalni kada ga nahranim", napisao je uz njegovu fotografiju.

Damira i Melkiora smo zajedno sa Stjepanom Vukadinom iz tjedna u tjedan gledali u showu "MasterChef" u kojem su ocjenjivali i savjetovali kandidate koji su se borili za prestižnu titulu.

A tko će odnijeti poželjnu titulu MasterChefa, doznat ćemo već večeras u finalu u kojem će svoje kulinarske snage odmjeriti Ivan Temšić i Gorana Milaković!

