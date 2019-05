View this post on Instagram

Ljudi. Mi smo gotovi. Hvala Vam svima od srca na vašim porukama i glasovima. Večeras sam se osjećao toliko opušteno i sretno. Hvala @helenajanjusevic što si me vodila za ruku sve ove mjesece. Pamtiti ću ti ovo do kraja života. 💙 Hvala @plessazvijezdama na pozivu. Ja sam gustao, pogotovo u trenucima kada sam mogao biti svoj do kraja. 🤗 Ekipa sretno do kraja. Navijamo i dolazimo vas gledati u finale 😎