"Nemam vam nekih prevelikih mudrosti za reći. Osim da mi je lijepo. Da me veseli sto sam živ i zdrav i što mi je ljubav prema stvarima za koje živim svaki dan sve veća", napisao je pjevač Damir Kedžo na Instagramu.

Pjevač Damir Kedžo ove je godine trebao predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, no pandemija koronavirusa spriječila ga je da ostvari svoj dugogodišnji san. Kedžo je proslavio 33. rođendan, a pjevač je na Instagramu objavio emotivnu poruku te je obožavatelje uvjerio da ni zbog čega nije tužan.

"Godina nova, oči snova pune :) Evo me na 33. Da mi je netko prije 10 godina rekao da ću se ovako osjećati, rekao bi mu da je lud. Toliko novih ideja, toliko snova, toliko mira... Ne mogu vam opisati koliko mi je lijepo. Trebalo je doći do tu i hvala svima koji su svojim postojanjem u mom životu dali i svoj doprinos tome. Nemam vam nekih prevelikih mudrosti za reći. Osim da mi je lijepo. Da me veseli sto sam živ i zdrav i što mi je ljubav prema stvarima za koje živim svaki dan sve veća. Želja nemam, snova bezbrojno i veselim se svemu sto me čeka. I siguran da ću vam dati najbolje od svega što znam. Hvala što ste tu. Hvala na svim čestitkama danas. Volim vas", poručuo je popularni pjevač.

Mnogobrojni fanovi čestitali su mu rođendan, a priključile su im se i neke njegove poznate kolege. Čestitke je tako Kedžo dobio od pjevačice Indire Levak i glumca Slavka Sobina.