Damir Kedžo kao prošlogodišnji ambasador kampanje ''Dan bez mobitela u prometu'' ove se godine prisjetio svog iskustva u prometu i što je od tada naučio.

''Nisam bezgrešan i ja sam telefonirao za volanom. Telefonirao sam puno i stalno. Sve dok jednom prilikom nisam shvatio kako tako mogu nekoga ubiti, jer mozak za to vrijeme uopće nije na cesti. Vozio sam se iz Rijeke ka Zagrebu i negdje poslije Karlovca kad sam vidio gdje sam shvatio sam da se ne sjećam puta koji sam prošao dok sam telefonirao. I odlučio, neću to raditi…i već dugo ne koristim mobitel u vožnji. Nemojte ni vi.'', ispričao je prošle godine svestrani pjevač Damir Kedžo koji se do danas odrekao telefoniranja u vožnji čak i putem hands free sustava.

''Mobitel je tihi ubojica na cesti. Ljudi ne shvaćaju kako izgledaju dok telefoniraju i voze. Imaju usporene reakcije. Za vrijeme telefoniranja vam je koncentracija značajno umanjena, a jedan krivi potez u prometu ima kobne posljedice. Opasno je čak i telefoniranje u vožnji putem hands free sustava. Najbolje je ne telefonirati, živi sam dokaz da je to moguće.'', kaže Kedžo svjestan da se starih navika teško riješiti, ali zna da je to moguće. Nade pak polaže u mlade ljude koji te navike još nisu usvojili, pa je važno da na vrijeme spoznaju opasnosti kako ih ne bi ni stjecali. Time se vode i organizatori kampanje, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti koji njome žele osvijestiti to vrlo rizično ponašanje koje prakticiraju svi sudionici u prometu.

Damir Kedžo- (Foto: Dnevnik.hr) - 3

U Hrvatskoj čak 91 posto vozača koristi mobitel za volanom, 33 posto biciklista te 50 posto pješaka prelazi prometnice istodobno pišući poruke ili razgovarajući na mobitel. Svakodnevno možemo vidjeti kako automobili nesigurno i sporo voze polako prelazeći u drugu traku, često i onu u suprotnom smjeru, na semaforu skoro da i nema vozača koji ne drži mobitel u ruci. Reakcije takvih vozača s mobitelom za volanom, prema istraživanju razine distrakcije, gotovo su tri puta sporije. Na korištenje mobitela nisu imuni ni pješaci ili biciklisti.

Ipak iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti kažu da mladi ljudi takve loše navike za volanom još nisu usvojili i mogu biti primjer i promotori koji će širiti odgovorno ponašanje u prometu. Kako bi sve sudionike u prometu osvijestili koliko neprimjereno koristimo naše gadgete odnosno mobitele u nekim situacijama, pozivaju nas da 21. listopada zajedno obilježimo Dan bez mobitela u prometu na konferenciji ''Mi i naši gadgeti u prometu – problemi i izazovi''.

Koliko god smo svi ponekad ovisni o mobitelima, niti jedna poruka ili poziv nisu vrijedni života.

Toga su svjesni i u Tele2 koji podržavaju ovaj projekt i poručuju nam Život je važniji od mobitela. Ne tipkaj dok voziš.