Damir Kedžo je uoči Svjetskog dana braće na profilu na Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira s mlađom sestrom Doris.

Damir Kedžo iznenadio je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografiju na kojoj pozira sa sestrom Doris, koja se u javnosti rijetko pojavljuje.

Damir je fotografiju s 11 godina mlađom Doris na Instagramu objavio uoči Svjetskog dana braće, koji se obilježava 10. travnja, a na svojem ju je profilu podijelila i ona.

Doris drži do privatnosti, pa joj je profil na popularnoj društvenoj mreži zaključan, a u opisu joj piše da je medicinska sestra hitne pomoći, da voli fotografiju, glazbu, umjetnost i prirodu.

Svoju glazbenu karijeru Damir Kedžo je započeo u talent showu Nove TV "Story Supernova Music Talents" prije gotovo dva desetljeća, a u međuvremenu je postao jedan od istaknutijih mladih pjevača u zemlji. Iza njega je i pobjeda na Dori 2020. s pjesmom "Divlji vjetre", ali na Eurosong nije otišao.

Damir je okusio i gorak okus slave, pa je nedavno progovorio o neugodnom iskustvu s opsjednutom obožavateljicom koja mu je čak kampirala ispred stana.

"To je bila jedna loša priča, morao sam na kraju tražiti zabranu pristupa i dobio sam je. Baš je išlo daleko. Sad je OK, nazovu me iz policije jednom mjesečno da vide je li OK, je li došla", izjavio je Damir prilikom gostovanja u u Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji.

