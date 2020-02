Na Dori se predstavilo 16 pjesama, a pobjednička pjesma je "Divlji vjetre" Damira Kedže.

Pobjednička pjesma Dore 2020. je "Divlji vjetre" te će Damir Kedžo predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu u svibnju ove godine! "Mama, pobijedio sam na Dori", rekao je pjevač nakon proglašenja pobjednika te se rasplakao od sreće.

Pobjednička pjesma je imala jednako bodova kao i pjesma Mije Negovetić "When it Comes to You", no Damir Kedžo je odnio pobjedu jer je imao više glasova publike.

Opatija je drugu godinu zaredom nakon nekoliko godina pauze u Sportskoj dvorani "Marino Cvetković" ugostila Doru u subotu 29. veljače.

Za nastup na Eurosongu natjecalo se 16 pjesama

Svečanost Dore započela je izvedbom pjesme "The Dream" s kojom je Hrvatsku prošle godine u Izraelu predstavljao Roko Blažević, no nije se plasirao u finale natjecanja. Iako je na Eurosongu "The Dream" otpjevao na engleskom, u Opatiji je pjesmu izveo na hrvatskom jeziku.

Elis Lovrić je s pjesmom "Jušto" prva nastupila na pozornici Dore. Pjevačica se i prošle godine natjecala za nastup na Eurosongu, a iako joj je onda pjesma bila na engleskom, ove godine se odlučila za pjesmu na labinjonskoj cakavici. Bojan Jambrošić također se, kao i kolegica Elis Lovrić, prošle godine natjecao na Dori, a na opatijskoj pozornici je ove godine izveo baladu "Više od riječi".

Pjevač Edi Abazi je debitant na Dori, a predstavio se s pjesmom "Coming Home", za koju glazbu i stihove potpisuje Srđan Sekulović Skansi. Legendarna Zdenka Kovačiček također se natječe za nastup na Eurosongu, a na pozornicu Dore stigla je s pjesmom "Love, love, love". Glazbena diva je nakon nastupa dobila ovacije publike.

Pjesmu na dijalektu imaju i Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina. Na opatijskoj pozornici su izveli "Da se ne zatare". Nakon njih na pozornici se s pjesmom "One" predstavila 16-godišnja pjevačica Đana. "Zovi ju mama" pjesma je s kojom je na Dori nastupila Aklea Neon. Zanimljivim nastupom pjevačica je pobrala ovacije publike, a glavni akteri njezine koreografije bile su biljke.

Za nastup u Rotterdamu Nikola Marjanović se natječe s pjesmom "Let's Forgive". Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe u pjesmi "Vrati se iz Irske" opjevali su seljenje Hrvata u Irsku u zanimljivom aranžmanu, u kojem su iskombinirali nekoliko glazbenih žanrova. Marin Jurić Čivro nastupio je deseti po redu, a izveo je pjesmu "Naivno".

Mladoj Loreni Bućan ovo je drugi nastup na Dori zaredom, a predstavila se s energičnom pjesmom "Drowning" Ivana Huljića. Lorena je prošle godine bila druga na Dori prema glasovima publike. Pjesma "You Will Never Break My Heart" jedna je od najočekivanijih na ovogodišnjoj Dori, a energična Indira je nastupom oduševila publiku. Pjesma autora Branimira Mihaljevića dijelom je na engleskom, a dijelom na hrvatskom jeziku, a Indira je na kraju nastupa poručila: "Volimo vas". Nastupom je unijela šarenila na pozornicu Dore, a imala je i vatromet.

Jure Brkljača također je drugi put na pozornici Dore, a ovoga puta se odlučio za malo veseliju pjesmu od one prošle godine te je izveo "Hajde nazovi me". Colonia se predstavila energičnom pjesmom "Zidina", a također su imali vatromet na pozornici. Melodija pjesme neodoljivo podsjeća na pjesmu "Croatian Rhapsody" Maksima Mrvice, u dosta drugačijem aranžmanu.

Pjevačica Mia Negovetić je bila jedna od favorita večeri, a izvela je pjesmu "When it Comes to You". Posljednji je nastupio Damir Kedžo s pobjedničkom pjesmom "Divlji vjetre" autora Ante Pecotića. Sjajnim vokalom oduševio je publiku i dobio brojne ovacije.

Natjecatelji ovogodišnje Dore i njihove pjesme bili su:

Marin Jurić Čivro - Naivno

Edi Abazi - Coming Home

Mia Negovetić - When it Comes to You

Colonia - Zidina

Zdenka Kovačiček - Love, Love, Love

Lorenzo feat. Dino Purić & Reper iz sobe - Vrati se iz Irske

Jure Brkljača - Hajde nazovi me

Damir Kedžo - Divlji vjetre

Lorena Bućan - Drowning

Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina - Da se ne zatare

Aklea Neon - Zovi ju mama

Indira - You Will Never Break My Heart

Nikola Marjanović - Let's Forgive

Đana Smajo - One

Bojan Jambrošić - Više od riječi

Elis Lovrić - Jušto

Ocjenjivački sudovi Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka te Varaždina i Čakovca odabrali su pobjedničku pjesmu Dore skupa s glasovima publike, a svaki ocjenjivački sud sastojao se od tri člana. Dora je prvi put održana 1992. godine, a ime je dobila po hrvatskoj skladateljici Dori Pejačević.