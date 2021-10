Damiano David ne prestaje izluđivati obožavateljice otkako je s grupom Måneskin pobijedio na Euroviziji, a nakon fotki na kojima ne nosi ništa, objavio je jednu na kojoj je u fokusu njegova gola stražnjica.

Frontmen grupe Måneskin, koja je pobijedila na ovogodišnjoj Euroviziji, 22-godišnji Damiano David, sjajno koristi svoj novostečeni status miljenika žena i ne prestaje izluđivati obožavateljice.

Tako je ih je već nekoliko puta na svojem Instagramu počastio fotografijama na kojima je potpuno gol, a sada je pozirao u izdanju kakvo bi nosio rijetko koji muškarac.

U galeriji fotki nastalih iza kulisa seta novog spota njegova benda za pjesmu "Mammamia" objavio je i jednu na kojoj nosi crni bodi s tangama te je stražnjicu okrenuo kameri i na nju napisao: "Poljubi ovo".

Prizor je izazvao lavinu reakcija njegovih brojnih obožavateljica, koje su mu pisale kako bi ga rado poljubile tamo i u bilo koji dio tijela.

Osim njega, nedavno su se i ostali članovi benda skinuli do kraja te su svi zajedno pozirali goli, a jedina žena u bendu, basistica Victoria De Angelis, na koncertu "Global Citizen" u Parizu na pozornici se pojavila u toplesu.

"Nama nikada ne treba poseban razlog da se skinemo do kraja", kazala je ona prošli tjedan na konferenciji za medije u Berlinu, gdje je bend premijerno predstavio novu pjesmu, a Damiano je tada prepričao i svoj najčudniji susret s obožavateljima, koji ga od pobjede na Euroviziji opsjedaju gdje god se pojavi.

"Kada smo bili u Švedskoj, dočekalo nas je 20 ljudi koji su se s nama htjeli družiti. Prišli su mi djevojka i dečko, mislim da su bili par, imali su uz sebe kovčeg i kada su ga otvorili zaista sam se iznenadio. U kovčegu je bio pribor za tetoviranje i djevojka me zamolila da joj tetoviram nešto. Odbio sam te sam je upozorio da bi mogla dobiti infekciju pa je na kraju ipak odustala. S druge strane, istu večer sam otišao u tatoo studio te sam napravio još jednu tetovažu na svojem tijelu, to me inspiriralo", kazao je tada.