Damiano David i Victoria De Angelis iz grupe Måneskin pokazali su golu stražnjicu i gole grudi na dodjeli nagrada VMA, što je izazvalo neviđene reakcije javnosti.

Talijanska grupa Måneskin priredila je pravi golišavi spektakl na dodjeli MTV Video Music Awards u Prudential Centeru u Newarku, što je bio razlog da se i dio njihova nastupa na pozornici cenzurira, a to njihovim obožavateljima i nije najbolje sjelo.

Živahni bend predvođen s 23-godišnjim frontmenom Damianom Davidom pobrinuo se da se o njihovoj izvedbi još danima priča, i to nakon što su bez teksta ostavili sve svojim provokativnim kombinacijama.

Damiano je odlučio zapjevati bez majice i u hlačama od lateksa, a dok se okrenuo svi su imali što vidjeti. Naime, stražnjica mu je bila u potpunosti izložena pogledima jer su hlače koje je nosio imale proreze i tanke tangice.

22-godišnja basistica Victoria De Angelis otkrila je pak gole grudi u majici na jedno rame, a bradavicu je prekrila samo metalik srcem koju je iskombinrala s kratkim hlačicama i visokim čizmama. Ona se takva pojavila i na crvenom tepihu uoči dodjele, dok je Damiano pri dolasku nosio svilene hlače i prozirni plašt, a njegove brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo plijenile su dodatne poglede.

Unatoč tome što je bend oduševio publiku u dvorani, obožavatelji pred malim ekranima su shvatili da je velik dio nastupa bio cenzuriran i zbog toga su izrazili svoje frustracije na društvenim mrežama.

"Što je bilo s time da izvedba nije u potpunosti prikazana?? Tehničke poteškoće? Nešto cenzurirano?", "Vjerojatno je Vicina naljepnica otpala?","Ne mogu vjerovati da Måneskin ima najuzbudljiviji set, a cenzurirali su ga", "Pravda za Måneskin!!", dio je komentara na Twitteru.

Måneskin je na dodjeli nagrađen prvom VMA nagradom i to za najbolji alternativni video za njihovu pjesmu, "I Wanna Be Your Slave".

Nakon pobjede, David je priznao kako nagradu nisu očekivali.

"Ovdje ima mnogo sjajnih, velikih umjetnika, tako da nam je to čast, naravno", izjavili su nakon dodjele za Entertainment Tonight.

