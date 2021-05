Dalibor Petko na Instagramu je prikazao malu povijest Eurosonga u videu koji je oduševio njegove pratitelje.

Radijski i televizijski voditelj Dalibor Petko pokazao je da je veliki obožavatelj Eurosonga pa je uoči prve polufinalne večeri u kojoj nastupa i naša Albina Grčić, na Instagramu objavio video u kojem imitira neke od naših najuspješnijih izvođačica s tog natjecanja.

"Sutra počinje Eurovizija. Držimo palčeve Albini, a naravno kao i uvijek u ovo doba godine prisjećamo se naših najuspješnijih nastupa", napisao je Dalibor uz video u kojem se pojavljuje kao Danijela Martinović, Emilija Kokić, Doris Dragović, Maja Blagdan i Sanja Doležal.

Petko nam tako je još jednom pokazao da je apsolutni kralj zabave, a svoje je pratitelje ponovno nasmijao do suza i uljepšao im dan.

"A da mi tebe pošaljemo na Eurosong", "Jojjjj, sve bolje od boljeg", Vrh, oplakah", "Petko, znaš kaj? Boli me trbuh od smijeha", "Emilija je the beeeest", "Jesi ti realan?", "Opet si pobijedio", "E baš mi je trebalo malo smijeha, ovo je vrh, a Maja Blagdan totalno skinuo koreografiju", "Da te nema trebalo bi te izmisliti", "Jesi lud, ali pozitivno, a to je rijetkost danas", "Hahaha, kralj", "Ma što reći, popraviš dan samo onako", "Jel moguće? Show", "E ne znaš koja je uloga bolja", zaključili su njegovi oduševljeni pratitelji.

Dalibor nas svojim transformacijama zabavlja i u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato", koji možete pratiti nedjeljom u večernjem terminu Nove TV.