Od legendarnog Ive Gregurevića prije nekoliko se sati oprostio i hrvatski redatelj Dalibor Matanić.

Hrvatska se danas oprašta od legendarnog glumca Ive Gregurevića koji je preminuo u 67. godini života.

"O njegovoj karijeri će se puno još govoriti. To je povijest hrvatskog kazališta i glumišta. A o Ivi kao čovjeku i prijatelju mogu samo reći da je to ono, ponekad bi čovjek rekao fraza, ali to je nenadoknadiv gubitak. Ivo je bio naš veliki prijatelj, Ivo je bio jednostavan čovjek, Ivo je bio velika zvijezda, a uopće nije bio zvijezda. On je sa svakim čovjekom mogao razgovarati i družiti se", rekla je Marija Filipović iz Hrvatskog društva dramskih umjetnika čiji je Ivo bio član više od četiri desetljeća.

A od legendarnog Ive prije nekoliko se sati oprostio i poznati hrvatski redatelj Dalibor Matanić na Facebooku te se prisjetio davne 2007. godine kada su zajedno snimali popularni film "Kino Lika".

"2007. na snimanju Kino Like si doživio moždani udar i nakon dva mjeseca smo ipak nastavili jedno od najluđih snimanja ikad. 2011. smo snimali ćaću i rekao si nema veze što nema para, bitno je da se snima i napokon da mi netko ponudi improvizaciju. Sjećam se da si se rasplakao kad sam ti rekao da me podsjećaš na mog djeda... Ljudino velika i luda sretan put", napisao je Matanić u svom emotivnom statusu.

Spomenuti film pratio je živote tužnih i neprilagođenih ljudi u ličkom zaleđu, a Ivo je tada odigrao ulogu Jose po kojoj ćemo ga također pamtiti.