Cyntia Nixon u ponedjeljak je objavila da će se natjecati za guvernerku New Yorka

Glumica i liberalna aktivistica Cyntia Nixon, poznatija kao Miranda iz serije "Sex and the City", objavila je u ponedjeljak da će se natjecati za guvernericu New Yorka, izazivajući sadašnjeg guvernera Andrewa Cuomoa u utrci za demokratsku nominaciju.

Thank you so much -- overwhelmed by your support. Don't miss your chance to be a Day 1 Founding Donor. Contribute now: https://t.co/RM4eeR1WKS pic.twitter.com/5HBSr7YBcM — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 20 March 2018

"Volim New York i objavljujem kandidaturu za guvernericu", napisala je Nixon (51) na Tweeteru.

Cuomo (60), sin pokojnog guvernera New Yorka Maria Cuoma, traži ove godine treći mandat.

Stranački izbori će se održati 13. rujna, a izbori za guvernera 6. studenoga.

(Hina)