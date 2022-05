Glumica Cynthia Nixon najpoznatija po ulozi Mirande iz ''Seksa i grada'' konačno je pokazala dugogodišnju partnericu.

Cynthia Nixon, 56-godišnja glumica najpoznatija po ulozi Mirande u filmu ''Seks i grad'' na društvenim mrežama objavila je fotografiju sa svojom suprugom povodom godišnjice braka.

Naime, Nixon i njena supuga Christine Marinoni nedavno su proslavile deset godina braka, a na fotografijama zagrljene poziraju u New Yorku.

Na fotografiji je vidljivo da je Cynthia nosila žutu vjenčanicu te zlatni ukras na glavi dok je njezina partnerica imala crno odijelo kombinirano sa zlaćanim prslukom i kravatom boje masline.

U opisu fotografije Nixon je napisala datum vjenčanja ''5/27/12'', a u komentarima su ih prijatelji, obitelj i pratitelji obasipali čestitkama za desetu godišnjicu braka.

Cynthiju Nixon proslavila je ulogu u jednoj od najpopularnijih serija svih vremena, "Seks i grad". Tada crvenokosa Cynthia u seriji je utjelovila uspješnu odvjetnicu Mirandu Hobbes, a gledali smo ju i u dva filmska nastavka.

Cynthia je od tada glumila u brojnim filmovima, serijama te na kazališnim daskama, a zatim je zaplivala i u političkim vodama te se čak kandidirala za guvernerku New Yorka 2018. godine, no nije postigla uspjeh.

A ono što javnost posebno zanima u vezi glumice jest i njezin zanimljiv privatni život. Naime, od 1988. do 2003. godine Nixon je bila u vezi s učiteljem Dannyjem Mozesom s kojim ima dvoje djece, a starije se deklariralo kao transrodno, što je glumica otkrila u ljeto 2018. godine.

Ipak, 2007. godine glumica je otkrila kako je u vezi sa ženom.

"Ne osjećam da sam se promijenila. Cijeli sam život bila s muškarcima i nikada se do tada nisam zaljubila u ženu. Ipak, kad se jesam, nisam to smatrala čudnim. Ja sam samo žena koja se zaljubila u drugu ženu", rekla je tada, no 2012. deklarirala se kao biseksualka.

Sa suprugom Christine Marinoni glumica je u sretnoj vezi od 2004. godine, a zaruke su pale 2009. godine. 2012. godine održano je njihovo vjenčanje u New Yorku, i to godinu dana nakon što je Marinoni rodila njihovog sina Maxa Ellingtona.

