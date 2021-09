Cybill Shepherd svojevremeno je bila jedna od najtraženijih glumica u Hollywoodu, a slovila je i kao velika zavodnica koja je ljubila neke od najpoznatijih frajera na svijetu, no zadnjih je godina nema nigdje.

Holivudska glumica Cybill Shepherd (72) snimljena je prvi put nakon dvije godine.

Paparazzi su je ulovili u njezinom kvartu u Los Angelesu dok je šetala svoja tri psa, a iako se pokušala sakriti ispod šilterice i sunčanih naočala, nije je bilo teško prepoznati.

Zadnji put se o njoj pisalo ovog ljeta kada je odustala od uloge u nadolazećoj humorističnoj srije "I Love This For You", no u javnosti se nije pojavila od 2019. godine.

Cybill je svoju bogatu karijeru započela kao model, a prvu glumačku ulogu ostvarila je prije 50 godina u filmu "Posljednja kino predstava" te je od tada osvojila tri Zlatna globusa. Neke od najpoznatijih uloga ostvarila je u filmovima "Slučajni partneri", "Taksist" i "Zavodnik".

Glumica je svojevremeno bila poznata i po svojim brojnim aferama sa slavnim frajerima, od kojih je sama priznala one sa Bruceom Willisom, Jeffom Bridgesom, Elisom Presleyem, Donom Johnsonom i Peterom Bogdanovichem.

Udavala se dva puta i ima troje djece. Prvi suprug bio joj je kiropraktičar Bruce Oppenheim, a nakon njega se udala za Davida M. Forda no ni taj brak nije potrajao. Cybill se 2012. godine zaručila za srpskog psihologa Andreja Nikolajevića, no zaruke su prekinuli 2015.