Obožavatelji Keanua Reevesa primijetili su kako on nikad ne dodiruje obožavateljice s kojima se fotografira.

Nekoliko fotografija slavnog holivudskog glumca Keanua Reevesa otkrilo je dosad nepoznatu, ali zanimljivu činjenicu koju je malo tko primijetio. Naime, ako pažljivo pogledamo neke od fotografija na kojima pozira s obožavateljicama, možemo primijetiti kako ih 54-godišnji glumac pri poziranju uopće ne dodiruje. Štoviše, drži ruke na pristojnoj udaljenosti od njihova tijela.

Otkad je to primijećeno, obožavatelji su ga počeli hvaliti i obasipati komplimentima kako je pristojan i lijepo odgojen, a neki su zaključili kako je pravi džentlmen.

Keanuove fotografije su inače objavljene na Facebook stranici naziva Unprofessional Madman, a na svakoj od njih glumac pozira s različitom ženom. I dok bi većina, pa i one same vjerojatno očekivale kako će ih zagrliti ili staviti ruku na rame, to se nije dogodilo. Dosad ih je lajkalo više od 10 tisuća ljudi, a postale su i viralne jer ih je podijelilo više od 40 tisuća ljudi.

"Pravi je gospodin", "Još jedan razlog više zašto cijenimo Keanua", "Što više stvari otkrivam o njemu, to mi se više sviđa", "On je dar od Boga, prečist za ovaj svijet", samo su neke od reakcija koje su preplavile društvene mreže.

Drugi su pak uvjereni kako glumac namjerno ne dodiruje ljude prilikom fotografiranja kako bi izbjegao optužbe i kritike za neprimjereno ponašanje te seksitičke i feminističke komentare.

A što je točno istina, naravno, zna samo on.