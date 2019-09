Glumica Courteney Cox progovorila je o teškim životnim trenucima.

Ovog tjedna obilježavamo 25. godišnjicu emitiranja prve epizode kultne humoristične serije "Prijatelji"koja je do danas ostala jedna od najomiljenijih serija svih vremena. Životi njezinih protagonista intrigirali su publiku godinama, no ono što gledatelji nisu znali je to da su se i iza kamera događale prave drame.

Jednu tešku životnu situaciju proživljavala je upravo glumicaCourteney Cox koja je na setu morala biti nasmiješena i sretna, a iza kamera je plakala i bila depresivna. Naime, slično kao i njezin lik Monice, Courteney nije uspijevala proširiti obitelj iako je to žarko željela.

U seriji je Monica Geller pokušavala dobiti dijete s Chandlerom Bingom (Matthew Perry), a slične probleme je slavna glumica proživljavala i u stvarnom životu. U to vrijeme imala je nekoliko spontanih pobačaja.

"Bilo je to jako teško", rekla je glumica koja nije skrivala svoju bitku nego je o tome progovorila za NBC. "Sjećam se da sam jednom u seriji imala spontani pobačaj, a Rachel je rodila curicu. O, kako je bilo teško i užasno biti smiješan u to vrijeme", rekla je jednom prilikom.

Courteney se udala za Davida Arquettea 1999., a onda su se kao par počeli suočili s teškoćama oko začeća.

"U mojoj obitelji svi imaju djecu i nitko nije imao takav problem, pa sam mislila da ga neću imati ni ja, ali nakon što bi ostala trudna dosta lako, bilo je teško zadržati trudnoću", rekla je poznata glumica koja je rekla kako njezino tijelo stvara antitijela koja su napadala plod, a nakon što je išla na umjetnu oplodnju, na svijet je donijela Coco koja se rodila 2004. godine, dva dana prije njezina 40. rođendana.

Godinama kasnije otkrila je točan uzrok pobačaja nakon što joj je dijagnosticirana mutacija gena MTHFR koji povećava rizik od stvaranja krvnih ugrušaka pa žene koje su pozitivne na mutirani gen mogu imati veći rizik od pobačaja.