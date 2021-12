Corinna Kopf snimljena je u vrućem izdanju na plaži u Miamiju gdje je s društvom slavila svoj 25. rođendan.

Američka influencerica i gejmerica Corinna Kopf koju na društvenim mrežama prati više od 18 milijuna ljudi snimljena je u opuštenom izdanju na jednoj od plaža Miamija gdje je s prijateljima slavila rođendan.

Corinnu su paparazzi uhvatili u trenutku kada se zabavljala s prijateljem koji ju je podigao u zrak, a niti jedno od njih nije primijetilo da je umalo pokazala više nego je htjela jer joj gornji dio minijaturnog bikinija jedva obuzdao obline, a koji je uskladila s vrućim hlačicama.

Corinna već godinama prikuplja obožavatelje putem YouTubea i Twitcha, dijeleći svoja životna iskustva i vještine videoigara, a s vremenom se pridružila pretplatničkoj platformi OnlyFans za odrasle i to na veliko zadovoljstvo svojih obožavatelja. Ispostavilo se da je to bio pun pogodak obzirom na to koliko je novca zaradila u kratkom roku nakon pridruživanja i čime se odamh pohvalila.

"U 48 sati zaradio sam nešto više od milijun dolara. A onda sam se kockala da proslavim i osvojila još 30 tisuća dolara", napisala je na svojoj stranici.

Corinna je i povodom rođendana pokazala koliko voli novac pa je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira sa buntovima novčanica u prozirnim vrećicama, a na proslavi očigledno nije štedjela.

