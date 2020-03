Corey Feldman otkrio je imena ljudi koji su napastovali njega i njegovog prijatelja Coreyja Haima koji je preminuo 2010. godine.

Holivudski glumac Corey Feldman nedavno je istaknuo kako će u najnovijem dokumentarnom filmu izložiti ljude koji su zlostavljali njega i njegovog pokojnog prijatelja Coreyja Haima, a dokumentarac "My Truth: The Rape of Two Coreys" je sada ugledao svjetlo dana.

Premijera se održala u jednom kinu u Los Angelesu, a danas 48-godišnji Feldman u filmu je ispričao gorku istinu o tamnoj strani Hollywooda dok su on i Haim bili djeca. Među zlostavljačima koje glumac spominje našao se i Charlie Sheen.

Glumac u filmu tvrdi kako mu je Haim, glumac koji je preminuo 2010. godine, rekao da ga je Sheen silovao dok su 1986. godine snimali film "Lucas" Stevena Spielberga. Feldman se rasplakao dok je prepričavao što mu je prijatelj rekao.

"To nije bilo samo jednom. Dok mi je prepričavao zlostavljanje ušao je u sve detalje", kaže Feldman.

Ističe kako je Sheen glumca silovao usred bijela dana dok je bilo tko mogao proći i vidjeti što se događa.

Bivša Feldmanova supruga Susannah Sprague, od koje se glumac rastao 2009. godine, također je ispričala da joj je Haim rekao sve detalje silovanja. Oni nisu jedini kažu istu priču o Sheenu, javlja Daily Mail. Nekoliko njihovih kolega složilo se o istom.