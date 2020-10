Glumica Conchata Ferrell iz serije "Dva i pol muškarca" preminula je u 78. godini.

Američka glumica Conchata Ferrell koju većina gledatelja pamti po ulozi Berte u seriji "Dva i pol muškarca" preminula je u dobi od 77 godina.

Prema pisanju Deadlinea glumica je izgubila bitku za život usred zdravstvenih komplikacija koje su uzrokovale srčani zastoj. U trenutku smrti nalazila se u bolnici Sherman Oaks u Kaliforniji, a uz nju su bili članovi obitelji.

Conchatini zdravstveni problemi javili su se ove u godine u svibnju kada je hospitalizirana zbog posljedica infekcije bubrega koju je dobila još u prosincu 2019. godine. Nakon nekoliko dana provedenih u bolnici doživjela je prvi srčani zastoj u trajanju od deset minuta nakon čega je zadržana na intenzivnoj njezi, a u srpnju je bila prevezena u bolničku ustanovu za trajnu njegu.

Od drage i dugogodišnje kolegice na društvenim se mrežama oprostio i glumac Charlie Sheen i odao joj počast.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV