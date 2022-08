Coleen Rooney na Twitteru je objavila fotografiju u seksepilnom izdanju, pa se našla na meti kritika zbog korištenja fotošopa.

Supruga proslavljenog britanskog nogometaša Waynea Rooneyja, Coleen Rooney uzvratila je obožavatelju koji ju je optužio da je fotošopirala glamurozni selfie snimljen u njezinoj vili vrijednoj 20 milijuna funti.

36-godišnja Coleen objavila je na Twitteru fotografiju na kojoj izgleda besprijekorno dok pozira u crvenoj mini haljini na stubištu raskošne vile, no ubrzo se našla na meti kritika da se poigrala s fotošopom jer oko nje ne primjećuju sjene.

Love that these shoes made an appearance for a fantastic party last week ….. wore them for Wayne’s 18th birthday!!! #vintageheels pic.twitter.com/DZwcSf89R9