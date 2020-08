Coleen i Wayne Roneey uživaju na ljetnom odmoru u Barbadosu, gdje su očigledno zaboravili sve bračne probleme.

Coleen i Wayne Rooney u rijetkim se prilikama pojavljuju zajedno u javnosti nasmiješeni i dobre volje, no čini se kako ljetni odmor na Barbadosu na njih i njihove probleme dobro utječe.

Supružnici su uhvaćeni u trenucima kada su izmjenjivali nježnosti i uživali se družeći s osmijesima na licima, a čini se da je Wayne bio totalno očaran bujnim dekolteom i binikijem svoje supruge, koju je po mnogim pričama nebrojeno puta prevario s drugim ženama.

Par inače boravi na luksuznom brodu čija se vrijednost procjenjuje na 400 tisuća funti, a s njima su i sinovi 10-godišnji Kai, 7-godišnji Klay, 4-godišnji Kit i 2-godišnji Cass, kao i Coleenini roditelji.

Coleen i Wayne zajedno su 18 godina, od toga 12 u braku, a tijekom tog razdoblja isplivale su u javnost njegove brojne afere. Ona se inače rijetko pojavljuje u društvu supruga koji je pomoćni trener u nogometnom klubu Derby County FC.

Nedavno je britanska javnost komentirala kako je vidljivo da se Coleen udebljala nekoliko kilograma i da se to jako vidi na nogama, no ona nema problema sa svojim oblinama.

"Ne smeta mi to. Pod budnim okom javnosti sam toliko dugo da me više to ne pogađa. Povrijedilo bi me da to kaže netko tko mi je bitan, poput člana obitelji ili prijatelj. Ljudi koji me kritiziraju vjerojatno su teži, tako da mi je to postalo nebitno. Ne shvaćam zašto bi netko davao negativne komentare o tuđem tijelu", ispričala je jednom Coleen za britanske medije.

Ona i nogometaš skupa su od njihove 16 godine, a vezu su započeli nakon četiri godine prijateljstva. Tijekom njihovih zajedničkih 18 godina veze nogometaš je bio upleten u brojne afere kojima ju je sramotio u javnosti. Nepoznato je koliko ju je puta prevario, ali ona mu svaki put oprosti. Javnost se zafrkava na njezin račun tvrdeći da ga neće ostaviti zbog njegovih milijunskih prihoda jer smatraju da bi svaka supruga već ostavila muža zbog tolikih preljuba.