Glumac Cole Sprouse 4. kolovoza slavi svoj 30. rođendan, a evo kada je krenula karijera ovog uspješnog glumca te tko mu trenutno pravi društvo.

Glumac Cole Sprouse uskoro će proslaviti svoj 30. rođendan, a ovo je priča o njegovoj karijeri i privatnome životu.

Ovaj mnogima omiljeni glumac dio je blizanačkog para, a druga polovica je njegov brat blizanac Dylan.

Dylan i Cole svoje su glumačke karijere od malena krenuli graditi u velikim uspješnicama, a njihov prvi veći projekt bio je u filmu ''Tata od formata'' 1999. godine.

Otkako su ih filmski redatelji vidjeli na ekranima, blizancima nisu prestale stizati uloge, a neke od njihovih najpoznatijih uloga su u seriji ''Zack and Cody'', filmovima ''Sve za nogomet'', ''Čarobnjaci iz Waverlyja'' u kojem im je društvo pravila Selena Gomez te ostalim manje poznatim serijama i ulogama na Disney kanalu.

Iako su s razvojem svoje karijere braća krenula raditi na drugačijim filmovima i projektima, obojica su vrlo uspješni glumci.

Cole je svoju posljednju važnu ulogu igrao u seriji ''Riverdale'' koja je obarala rekorde gledanosti, a glumio je Jugheada Jonesa.

Iako se o njegovu privatnom životu ne zna previše, tada još mlađahni Cole pokušao je zavesti puno holivudskih ljepotica, a njegovo srce osvojila je slatkica i kolegica koja mu je glumila i partnericu u seriji ''Riverdale'' Lili Reinhart.

Lili i Cole bili su zajedno od 2017. godine, a fanovi su njihovu vezu otkrili te godine u travnju kad je Cole objavio fotografiju Lili u polju cvijeća. Mladi par tada je krenuo s aktivnošću na društvenim mrežama, međusobnim spominjanjem i označavanjem, a njihovi obožavatelji bili su više nego sretni.

Početkom 2020. godine u javnost su izašle priče kako je prevario Lili s modelom Kaiom Gerber, a na cjelokupnu situaciju Cole se oglasio na Instagramu rekavši kako je sve laž te da ne podnosi medijsku strku.

Samo mjesec dana kasnije, kolega sa seta iz ''Riverdalea'' otkrio je da par više nije zajedno, a u kolovozu su i sami tu vijest potvrdili na internetu.

Samo sedam mjeseci od prekida, Cole je viđen s kanadskim modelom Reinom Silvom, a Cole je trenutno u vezi s modelom Ari Fournier.

U međuvremenu, Lili je s javnošću podijelila da je biseksualna, a mnogi su zbog toga pomislili da njihova veza više nije mogla funkcionirati.

Cole je vrlo opuštena i otkačena osoba, a to je dokazao i objavama na svojim društvenim mrežama u lipnju ove godine kad je objavio fotografiju golog sebe na kojoj se vidi – baš sve.

Rana karijera i slava ostavili su traga na njega i njegova brata Dylana, a Cole je u traumi progovorio u intervjuu za The New York Times.

"Brat i ja smo se znali poprilično često susretati s komentarima kao što su: "Oh, uspio si! Oh, dobro ste prošli!" Ne. Mlade žene i djevojke mlađe od mene i mog brata su na kanalu Disney bile toliko seksualizirane i ne postoji način na koji bismo mogli usporediti naša iskustva. Svaka osoba koja prolazi kroz takvu traumu ima svoje iskustvo", izjavio je Cole.

Priznao je i da je nasilno branio druge dječje zvijezde i zaključio da ga je serija "Riverdale", u kojoj glumi od 2016. godine, podsjetila na vlastito iskustvo iz djetinjstva.

"Kada govorimo o dječjim zvijezdama koje su sišle s uma, ono o čemu zapravo ne govorimo je to kako je slava zapravo trauma. Zato se žustro borim protiv ljudi koji se rugaju nekim ženama koje su bile dio kanala Disney jer ne razumiju to iskustvo i što je potrebno za oporavak. I, da budem sasvim iskren, kako sam sada prošao veliki dio ove igre slave, kao odrasla osoba, primijetio sam psihološke posljedice koje je slava na mene ostavila kao dječaka. Ljudi to lakše skrivaju kad su stariji", zaključio je.

Cole nakratko čak i odustao od glumačke karijere te otišao studirati na Sveučilištu u New Yorku na kojem je i diplomirao arheologiju, ali je na nagovor menadžera otišao na još nekoliko audicija te dobio jednu od važnijih uloga, onu u ''Riverdaleu''.

Holivudska slatkica skinula se za novi film koji već obara rekorde i pokazala svoju drugu stranu u zanimljivoj priči! +32

Seve priznala zašto se hvata za glavu kad vidi svoj spot za ''Gas, gas'', a i Šuput je otkrila svoje sramotne pogreške! +27