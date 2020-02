Miley Cyrus i Cody Simpson dijele sa svojim obožavateljima i one najintimnije trenutke, što neki od njih baš i ne odobravaju.

Ljubavno-glazbeni par Miley Cyrus i Cody Simpson odkada su zajedno, ni u jednom se trenutku nisu suzdržavali dijeliti svoje intimne, pomalo provokativne i romantične trenutke sa svojim obožavateljima, koji su dosad na društvenim mrežama imali prilike pogledati niz njihovih snimaka i fotografija.

Unatoč tome, 27-godišnja Miley i 23-godišnji Cody uspjeli su ponovno sve iznenaditi i to bizarnim fotografijama na kojoj je ona odjevena u prozirno donje rublje, on je također razodjeven, a sve to dok mu se ona sprema ošišati kosu škarama. Crno-bijela fotografija pokazuje Codyja u čučećem položaju dok ga je Miley obavila nogom i drži škare u rukama. I dok joj se na toj fotografiji ne vidi lice, na sljedećoj se itekako vidi. A vidi se i više nego što bi neki možda očekivali.

Komentari njihovih obožavatelja su podijeljeni i dok neki smatraju da sjajno izgledaju, drugi im se ne mogu načuditi.

"Zgodni ste jako", "Što to k vragu, Miley ima na sebi", "Ne bi li neke stvari trebale ostati privatne", "Slatkice", "Mislila sam da je na prvoj fotografiji neka starija gospođa", "Što to radite, ma samo prestanite", neki su od komentara koji su im upućeni.