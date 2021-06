Claudia Rivier pozirala je u grudnjaku i suknji na kockice prije početka nogometne utakmice Hrvatske i Češke.

Influencerica Claudia Rivier (25), koju su zbog njezinih atributa zapazili i svjetski mediji, vatreno je navijala za našu reprezentaciju tijekom utakmice protiv Češke.

"Spremna za utakmicu", napisala je bujna Slavonka. Claudia je pozirala u seksi kompletiću, suknji i grudnjaku na kockice. Njezino izdanje se svidjelo brojnim pratiteljima na Instagramu.

"Sad i ja navijam za Hrvatsku", "Lijepa si i nevjerojatno izgledaš", "Fantastično", "Seksi", neki su od komentara.

Inače, Rivier je nedavno privukla pozornost svjetskih medija jer tvrdi da su sve njezine obline prirodne pa i grudi, a za DNEVNIK.hr progovorila je o svojoj karijeri Instagram modela, djetinjstvu i ljubavi.

Claudia, koju na društvenoj mreži prati 331.000 ljudi, Otkrila je i pokoji detalj iz svog ljubavnog života te objasnila da ima podršku svog partnera u onome što radi. "Kad je ljubavni život u pitanju, jako je važno imati osobu koja je stabilna, osobu koja ne strahuje od pogleda drugih muškaraca i osobu koja vas prije svega poznaje. Naravno da to ne ovisi samo o partneru nego i o meni, kakav ja kredibilitet imam u očima partnera. Po tom pitanju stojim vrlo dobro", rekla je.

Reakcije na društvenoj mreži mogu se vidjeti, a influencerica je otkrila kakvo izgledaju one uživo.

"Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš je bljak. Ja uvijek kažem da moj subotnji izlazak liči na nedjeljnu misu jer sa svakog ćoška čuješ 'Isuseeee'. Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije. Svjesna sam da nije uobičajeno vidjeti ženu poput mene na ulici, pogotovo jer ja svoje obline rado naglašavam. Prepoznaju me s Instagrama još od samih početaka, nekad jednostavno vidiš po ljudima da te prepoznaju", ispričala je. Istaknula je i da se ne može sjetiti da je imala neugodnih situacija.

Claudia je ranije ispričala da svoje bujno poprsje može zahvaliti činjenici što se udebljala 30 kilograma, a kaže da joj to nije teško fizički izdržavati. "Meni osobno nije teško nositi velike grudi, vjerojatno zato što ih nisam dobila preko noći, već tijekom nekog perioda nakupljanja kilograma, pa se tako i tijelo naviklo. A i nisam baš sitna... Mogu ja to nositi", našalila se.