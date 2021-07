Claudia Rivier odlučila je svima dokazati da su njezine bujne grudi prave i da se nije podrvgnula nikakvim estetskim zahvatima.

Slavonska influencerica Claudia Rivier izazvala je veliko zanimanje domaćih, ali čak i stranih medija i to zbog bujnih grudi za koje su nek čak bili posumnjali kako nisu prirodne i da su rezultat estetskih operacija.

No 25-godišnja Claudia odlučila je otići na rendgensko snimanje kako bi uvjerila sve one koji u to sumnjaju, da su njezine grudi uistinu prave.

"Odlučila sam vam snimiti zanimljivi i edukativni video, malo drugačiji nego inače, koji vjerujem svi dugo očekujete. A to je jesu li moje grudi prirodne ili nisu. Danas ćemo to zaista i doznati od jednog uglednog liječnika doktora Ivana Drinkovića koji će napraviti ultrazvuk mojih grudi. Sve to u svrhu razotkrivanja gorke istine jesu li moje grudi prirodne ili nisu, odnosno jesu li uvećane jednom od metoda povećavanja grudi" ispričala je u video zapisu koji je objavila na profilu na Instagramu.

A sve je potvrdio i liječnik Ivan Drinković.

"Kao što vidite, radi se o zdravim i normalnim dojkama, u kojima nema nikakvog silikona niti lipotransfera. Dojke su uredne i zdrave, imaju vezno tkivo i mast te nema nikakvih uvećanja. I sve je prirodno, kao od majke rođeno", zaključio je.

Claudiju na Instagramu prati više od 340 tisuća ljudi, a popularnost joj je naglo skočila kada su se o njoj raspisali svjetski mediji čiju je pažnju privukla tvrdeći da su njezine obline prirodne pa i grudi.

Nedavno je za DNEVNIK.hr progovorila o svojoj karijeri Instagram modela, djetinjstvu i ljubavi te je objasnila i da ima podršku svog partnera u onome što radi.

"Kad je ljubavni život u pitanju, jako je važno imati osobu koja je stabilna, osobu koja ne strahuje od pogleda drugih muškaraca i osobu koja vas prije svega poznaje. Naravno da to ne ovisi samo o partneru nego i o meni, kakav ja kredibilitet imam u očima partnera. Po tom pitanju stojim vrlo dobro", rekla je.

Ispričala je i kako ljudi reagiraju kada j sretnu uživo.

"Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju, a muškarci se udaraju laktovima", kazala je među ostalim, ali je istaknula i da se ne može sjetiti da je imala neugodnih situacija.

Claudia je ranije ispričala da svoje bujno poprsje može zahvaliti činjenici što se udebljala 30 kilograma, a kaže da joj to nije teško fizički izdržavati.