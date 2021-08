Christini Applegate dijagnosticirana je multipla skleroza o čemu se sama oglasila putem društvenih mreža i zamolila sve da neko vrijeme poštuju njezinu privatnost.

Popularnoj američkoj glumici i zvijezdi serije "Bračne vode", Christini Applegate u 50. je godini dijagnosticirana multipla skleroza, tu je vijest sama objavila na društvenim mrežama i otkrila kako se trenutačno osjeća.

49-godišnja Christina je na Twitteru otkrila kako je dobila dijagnozu prije nekoliko mjeseci.

"Bok prijatelji. Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje, ali dobila sam ogromnu podršku ljudi koji se također suočavaju s ovim stanjem. Bilo je teško, ali kao što znamo, put ide dalje. Osim ako ga neki ser*** ne blokira. Kao što je jedan od mojih prijatelja s multiplom sklerozom rekao - probudimo se i poduzimamo naznačene radnje. I to je ono što ja radim, zato sada tražim privatnost dok prolazim kroz sve ovo. Hvala vam", napisala je glumica.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.