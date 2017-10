Christina je prošla kroz pakao kada je 2008. godine imala rak dojke te je napravila dvostruku masektomiju.

GlumicaChristina Applegate odlučila se podvrgnuti drastičnoj operaciji. Potakla ju je na to smrt njene sestrične. Naime, žena je prije nekoliko godina preminula od raka jajnika. Glumica je stoga prije dva tjedna operirana, uklonivši jajnike i jajovod. Christina je prošla kroz pakao kada je 2008. godine imala rak dojke te je napravila dvostruku masektomiju.

"Moja rođakinja preminula je od raka jajnika 2008. godine. Ja to mogu spriječiti. To je način na koji sam preuzela kontrolu. Rak jajnika jedna je stvar koja više ne postoji kao šansa za mene. Nadajmo se samo da me neće pregaziti bus", rekla je glumica stranim medijima. 45-godišnja glumica inače vjeruje da rak uzrokuju kemikalije u hrani pa konzumira isključivo organsko voće i povrće te je vegetarijanka. Otkako je imala rak dojke, promijenila je potpuno životne navike, a pridružili su joj se i suprug te kćerka Sadie.