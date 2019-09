Pjevačica Christina Aguilera nekoć je bila san muškaraca, no tijekom godina se jako promijenila.

Na crvenim se tepisima pojavljivala u haljinama od perja, svoje je obline pokazivala gdje god je stigla, a seksi nastupima znala je zapaliti prepune koncertne dvorane. Christina Aguilera nekoć je bila mlađahna seks-bomba raskošnog glasa koja je iza sebe po popularnosti ostavljala mnoge druge kolegice. Od nevine tinejdžerice pretvorila se u zavodnicu koja je obožavala korzete i mrežaste čarape.

Tinejdžerska populacija lijepila je njezine postere po zidovima spavaćih soba, no sav taj glamur ostao je u dalekoj prošlosti ove sada 39-godišnje pjevačice. Naime, Christina je tijekom godina doživjela drastičnu transformaciju.

Mnogi ju pamte iz posta "Dirrty", no kada bi ju sada vidjeli na cesti jedva bi ju prepoznali. Christina je od ranih 2000-ih do danas promijenila svoje prioritete, pa više rigorozno ne vježba niti pazi na broj kilograma koji joj pokazuje vaga.

Ova platinasta plavuša tako se nedavno pojavila na na zabavi magazina "Love" u srebrnom svjetlucavom kaputu koji joj je sezao sve do gležnjeva. Kaput je svezala u struku, a usne naglasila crvenim ružem, svojim prepoznatljivim znakom, no nitko nije mogao ne primijetiti to da je pjevačica nabacila nekoliko kilograma.

Ispod kaputa je nosila crnu haljinicu i kožne čizme koje su sezale do bedara, a iako više nije seksi diva, i dalje zrači samopouzdanjem. Christina je dijelila poljupce fanovima i spremno se fotografirala, pa se može zaključiti kako možda nije u nekdašnjoj formi, ali djeluje vrlo zadovoljno samom sobom.