Christina Aguilera snimljena je u opuštenom izdanju dok je uživala pokraj bazena sa zaručnikom i kćeri.

Američku pjevačicu Christinu Aguileru s početka njezine glazbene karijere pamtimo kao plavokosu mršavicu. Od imidža slatke djevojke iz susjedstva u kratkom je roku postala seks-bomba nakon što je snimila spot za pjesmu "Dirty" i njime sve ostavila bez teksta.

Od toga je prošlo već dvadesetak godina i danas 40-godišnja Christina više se ne pojavljuje često u javnosti, a kada to učini, izazove veliko zanimanje obožavatelja i medija. No i to se dogodi s vremena na vrijeme, pjevačica je tako tijekom vikenda uhvaćena dok je uživala u obiteljskim trenucima sa zaručnikom Matthewom Rutlerom i 6-godišnjom kćeri Rain.

Pritom je uz bazen pokazala duboki dekolte u crnom badiću i bujne obline, dok se nešto kasnije presvukla u bijele hlače i majicu ispod koje se nazirao ružičasti grudnjak. Iako više nije mršavica kakvom je pamtimo i prikupila je nekoliko kilograma viška, pjevačica se time ne zamara, a o tome je i javno progovorila.

Naime, Christina je u prosincu prošle godine napisala esej na temu sveprisutne stigme oko starenja i to kako bi obilježila svoj 40. rođendan. U njemu je otkrila kako je uvijek samu sebe prihvaćala takvu kakva jest, kako stari te da se raduje mudrosti, gracioznosti i ljepoti koje dolaze sa svakom novom godinom života.

Christina je tijekom glazbene karijere prodala više od 75 milijuna albuma diljem svijeta, a časopis Time ju je 2013. godine uvrstio na popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu. Prema magazinu Rolling Stoneu, Aguilera je jedna od najboljih američkih pjevačica svih vremena, a dosad je dobila pet nagrada Grammy.