Christian Jerry Vale iz Venezuele u Hrvatskoj je zapeo zbog pandemije, pa se prijavio na "Supertalent", a to se pokazalo kao dobra odluka jer je već postao prava zvijezda.

Christian Jerry Vale je nakon nastupa u "Supertalentu" postao hit u rodnoj Venezueli, a osvojio je i hrvatsku publiku te žiri showa.

U Hrvatsku je došao zbog prilike da radi u turističkoj sezoni kao zabavljač, no tu je zaglavio zbog pandemije koronavirusa, a daleko do kuće i obitelji bio je prisiljen i zarađivati pjevajući na ulici. No spletom nesretnih okolnosti završio je i na dobrom putu ostvarenja svojih glazbenih snova.

"Na audiciji sam bio siguran u sebe, nije bilo straha. Kad stanem na pozornicu, postanem ono što želim biti, dogodi se magija. Maja me čak usporedila sa Susan Boyle. Glazba je dio mog života, glazba je moja strast, sve bih učinio za glazbu", rekao je Jerry prije nastupa u prvoj polufinalnoj emisiji.

Izveo je još jednu baladu na španjolskom jeziku, a zbog njegova glasa ponovno su se zasuzile oči dviju članica žirija.

"Opet ste nas iznenadili, nastup mi se jako svidio", prvi je komentirao Janko Popović Volarić.

"Ima cipelice k'o Tatarinov, već je položio", šaljivo je Maji Šuput dobacio Frano Ridjan prije njezina komentara, a ona se složila te je dodala i kako pravi frajeri ne nose čarape.

"Toliko samouvjereno djelujete na pozornici, pogled u publiku, pa u kameru, pa u daljinu... Pjevate fenomenalno, odlična kontrola glasa, bili ste top", poručila je Maja Jerryju koji joj je na to poslao pusu.

"Bili ste bolji nego na audiciji, ako ćete nekad imati neki koncert, ja ću doći", nije skrivala oduševljenje ni Martina Tomčić.

"Bilo je moćno i strastveno", složio se s ostatkom žirija Davor Bilman.

Jerry je pozornicu napustio s velikim osmijehom, a prije nego je otišao poručio je: "Hvala, moja lijepa Hrvatska!"

Jerry Vale je odvjetnik porijeklom iz Venezuele s vrlo zanimljivom životnom pričom. Iako je nakon završenog Pravnog fakulteta radio kao odvjetnik u Dubaiju, Jerry nikada nije bio u potpunosti sretan jer mu je glazba oduvijek bila najveća ljubav.

"San postaje istina! Jako sam sretan što su mi Supertalent i Nova TV pružili priliku da me ljudi prepoznaju na ulici. Sva moja obitelji i prijatelji u Venezueli i ovdje su stvarno sretni. Još ne mogu vjerovati. Ludo je kako me ljudi na ulici hvale i govore bravo, da me podržavaju i da ne smijem odustati. Što se tiče moje glazbe već sam napisao pjesmu koja se zove "Idemo na plažu", pola je na španjolskom, a pola na hrvatskom jeziku. Već sam dobio puno prijedloga za suradnju, a video nastupa je postao viralan u Venezueli", ispričao je ranije Jerry za DNEVNIK.HR.

Rozga u društvu frajera s kojim je često viđamo ne skida osmijeh s lica, a čak su se i modno uskladili +26

Severina u zavodljivom kućnom izdanju izbacila noge u prvi plan, pa izazvala podijeljene reakcije fanova +26