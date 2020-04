Chrissy Teigen i u izolaciji se susrela s kritikama na račun svog izgleda i tijela, na koje nije željela ostati dužna odgovora.

Manekenka i supruga glazbenika Johna Legenda, 36-godišnja Chrissy Teigen na Twitteru se odlučila obračunati s kritičarima i odgovoriti internetskim trolovima koji su javno kritizirali izgled njezina tijela i poručili joj da izgleda poput kvadrata.

"Svi su navikli na obline poboljšane kirurškim putem i napravljene operacijama. Ja ovako oduvijek izgledam i dopustite da vam kažem, to mi se isplatilo na više načina", napisala je Chrissy.

Everyone used to....surgically enhanced curves. I’ve been a square my whole life and let me tell you, it’s paid off nicely in many ways! https://t.co/wuRwGof2sZ