Chrissy Teigen je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj nosi haljinu s dubokim dekolteom dok kuha obiteljsku večeru za Dan zahvalnosti.

Manekenka i supruga glazbenika Johna Legenda, 34-godišnja Chrissy Teigen, voli istaknuti svoje raskošne obline odjećom, a posebno su joj dragi duboki dekoltei.

Da ih se ne odriče ni dok kuha, pokazala je na Instagramu gdje je objavila fotografiju snimljenu tijekom pripreme obiteljske večer za američki Dan zahvalnosti na kojoj su u prvom planu njezine grudi.

"Sretan Dan zahvalnosti, dragi moji", napisala je u opisu fotke na kojoj nosi haljini s opasno dubokim dekolteom koja je podijelila njezine sljedbenike na društvenoj mreži.

I dok su se mnogi pohvalila njezin izgled, bilo je i onih koji su dekolte prozvali neprimjerenim i zatražili je da obuče grudnjak. Chrissy, koja je poznata i po tome da nema dlake na jeziku, ovoga se puta nije obazirala na zajedljive komentare.

Zanimljivo je spomenuti da je manekenka ovog ljeta smanjila svoje grudi, odnosno izvadila silikonske implantante i to nedugo nakon što je proslavila 10. godišnjicu od njihove ugradnje.

"Bok, bok! Objavila sam na Twitteru da sam se testirala na koronavirus jer uskoro idem na operaciju. Mnogi su ljudi znatiželjni i guraju nos gdje im nije mjesto pa ću samo ovo reći: Smanjujem svoje grudi! Bile su sjajne dugi niz godina, ali sada sam ih preboljela. Voljela bih moći zakopčati haljinu u svojoj pravoj veličini i leći na trbuh da mi bude ugodno. Ne brinite se za mene, sve je dobro. I dalje ću imati grudi i bit će samo mast. Što zapravo grudi i jesu, glupa, čudesna vreća masti", napisala je Chrissy na društvenim mrežama prije operacije.

Kasnije je za medije izjavila da je zadovoljna rezultatom operacije i priznala da joj je život lakši otkako se na to odlučila.

Manekenka je ove jeseni pretrpjela i veliki gubitak. Samo mjesec dana nakon što je objavila da sa suprugom Johnom Legendom čeka treće dijete, doživjela je spontani pobačaj.

"U šoku smo i dubokoj boli koju ne možete ni zamisliti i kakvu nikad nismo osjetili. Nismo uspjeli zaustaviti krvarenje i dati tekućinu potrebnu našoj bebi, unatoč tome što sam primala vrećice krvi. Jednostavno nije bilo dovoljno. Nismo nikada birali imena djeci sve do trenutka kada se nisu rodila, neposredno nego što bi napustili bolnicu. Ali ovo smo dijete u mom trbuhu, iz nekog razloga, počeli bili zvati Jack. Tako da će on zauvijek za nas ostati Jack. Jack se jako trudio da bude dio naše malene obitelji i to će biti zauvijek. Našem Jacku - žao mi je što je prvih nekoliko trenutaka tvog života bilo puno komplikacija, što ti nismo uspjeli dati dom u kojem bi preživio. Zauvijek ćemo te voljeti", napisala je tada Chrissy na Instagramu uz intimne i tužne fotografije iz bolnice na kojima je s Johnom.

Teigen i Legend vjenčali su se 2013. godine u Italiji, a u braku su dobili kći Lunu i sina Milesa.