Chrissy Teigen i John Legend izgubili su treće dijete, a svoje osjećaje i tužnu vijest podijelili su na društvenim mrežama.

Samo mjesec dana nakon što su sretni objavili vijest kako čekaju treće dijete, manekenka Chrissy Teigen i pjevač John Legend proživljavaju jedne od najtežih dana u životu, nakon što je 34-godišnja Chrissy doživjela spontani pobačaj.

Par koji ima četverogodišnju kćer Lunu i dvogodišnjeg sina Milesa na društvenim je mrežama objavio tužnu vijest.

"U šoku smo i dubokoj boli koju ne možete ni zamisliti i kakvu nikad dosad nismo osjetili. Nismo uspjeli zaustaviti krvarenje i dati tekućinu potrebnu našoj bebi, unatoč tome što sam primala vrećice krvi. Jednostavno nije bilo dovoljno. Nismo nikada birali imena djeci sve do trenutka kada se nisu rodila, neposredno nego što bi napustili bolnicu. Ali ovo smo dijete u mom trbuhu, iz nekog razloga, počeli bili zvati Jack. Tako da će on zauvijek za nas ostati Jack. Jack se jako trudio da bude dio naše malene obitelji i to će biti zauvijek. Našem Jacku - žao mi je što je prvih nekoliko trenutaka tvog života bilo puno komplikacija, što ti nismo uspjeli dati dom u kojem bi preživio. Zauvijek ćemo te voljeti", napisala je Chrissy na Instagramu uz intimne i tužne fotografije iz bolnice na kojima je s Johnom.

Uz to je zahvalila svim obožavateljima za potporu, pozitivnu energiju i molitve koje im šalju, dodala koliko su zahvalni na Luni i Milesu te pokušala zadržati pozitivu.

"Ne može svaki dan biti sunčan. U ovim najmračnijim danima ćemo tugovati, isplakat ćemo sve suze. Ali grlit ćemo se i voljeti jedni druge jako i proći ćemo kroz to", napisala je Chrissy i mnogima natjerala suze na oči.

Chrissy je u bolnici završila u petom mjesecu trudnoće, prije nekoliko dana, zbog obilnog krvarenja i komplikacija. Činilo se da će sve biti u redu, no nažalost nije bilo.

Par koji se vjenčao 2013. godine vijest da čeka treće dijete objavio je u kolovozu, a Chrissy je slučajno u jednom videu otkrila kako bi trebali dobiti dječaka.