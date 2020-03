Chrissy Teigen naljutila je izjava Mikea Pencea da mu test na koronavirus baš i nije bio ugodan.

Supruga glazbenika Johna Legenda i poznata manekenka Chrissy Teigen poprilično se naljutila nakon izjave potpredsjednika SAD-a Mikea Pencea o njegovu iskustvu testiranja na koronavirus.

"Test je bio brz, ali ide duboko u sinuse i nije baš ugodno. Ovo je vjerojatno dobra prilika da ponovim: ako nemate simptome, ne trebate se testirati", izjavio je i dodao kako je test bio invazivan i da je desetak minuta imao tampone u nosu.

Chrissy se na njegov komentar osvrnula na društvenim mrežama i oštro mu odlučila odgovoriti, i to opisavši svoje iskustvo porođaja.

"Vagina mi je bila razderana do anusa dok sam rađala Lunu. Imala sam vaganus. Je*** tvoju bol od tampona. Morali su mi uz krevet staviti vreću za smeće da pokupe moju krv dok su me šivali, a onda sam morala piškiti s bocom vode kako bi me manje boljelo iduća tri mjeseca. Da, tampon, kladim se da je bilo teško", napisala je bijesna Chrissy na Twitteru.

S njom se složila i glumica Sarah Thyre, koja se također prisjetila svoje porođajne boli.

"On kuka kako mu je test za koronu bio invazivan. Oprosti, ja sam imala više ruku uguranih u vaginu dok su mi pokušavali izvući dijete iz mene, a ti kukaš zbog tampona u nosu koji bi mogao spasiti milijune života. J*** se", napisala je Sarah.

Our shitprez is bitching about how invasive the Covid test is and excuse me, I've had multiple hands shoved up my vagina to try to pull out a a single damn baby - and you are bitching about a swab up your fucking nose that could save millions of lives FUUUUUUUCK YOUUUUU