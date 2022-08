Chris Rock ne namjerava se javiti Willu Smithu i oprostiti mu ispriku koju mu je glumac javno uputio prije nekoliko dana.

Blizak izvor komičara Chrisa Rocka za Daily Mail potvrdio je kako se on još ne planira javiti niti odgovoriti Willu Smithu na ispriku koju mu je uputio prije nekoliko dana.

''Chris ne planira kontaktirati Willa. Will treba oprost javnosti, a ne Chrisa'', rekao je bliski izvor te dodao da je ovaj postupak bio samo Willov pokušaj da popravi svoj javni imidž.

Kada će komičar biti spreman prihvatiti ispriku zbog incidenta na ovogodišnjim Oscarima, još nije poznato, a zbog neočekivane scene koju je prouzročio, Smith se nedavno javno ispričao kolegi.

"Javio sam se Chrisu i odgovorio mi je da još nije spreman razgovarati i da će mi se javiti kad bude. Zato ću ti sada reći, Chris, ispričavam ti se. Moje ponašanje je bilo neprihvatljivo i tu sam kad budeš spreman razgovarati", kazao je u video, a također se ispričao i Chrisovoj majki te njegovoj cijeloj obitelji.

"U tom trenutku nisam shvatio koliko sam ljudi povrijedio, pa se želim ispričati i Chrisovoj majki", nastavio je Smith.

Naglasio je i kako ga supruga Jada nije nagovorila da ošamari Rocka i da preuzima potpunu odgovornost za svoje postupke.

"Proveo sam zadnja tri mjeseca prevrtavajući i shvaćajući složenost toga što se dogodilo u tom trenutku. Neću pokušavati to sve sada objasniti, no mogu reći svima vama da ne postoji dio mene koji misli da je to bio pravilan način ponašanja u tom trenutku. Ne postoji dio mene koji misli da je to najbolji način za suočavanje s osjećajima nepoštovanja i uvredama", poručio je glumac u videu koji je u sat vremena prikupio stotine tisuća lajkova.

