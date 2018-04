Chris Hemsworth i Elsa Pataky vjenčali su se 2010. godine, imaju troje djece i ne skrivaju koliko su ludo zaljubljeni.

Zvijezda filmova ''Snow White and the Huntsman'' te ''Red Dawn'' ovih je dana uživala u obiteljskom okruženju, u društvu supruge Else Pataky i njihovih najbližih.

Chris Hemsworth i spomenuta glumica uskrsni su vikend proveli u njegovoj rodnoj Australiji. Dok su se zabavljali na plaži u društvu prijatelja, potpuno su se opustili. Elsa je privlačila poglede u dvodijelnom crnom kupaćem kostimu, a odolio joj nije ni sam Chris kojeg su paparazzi uhvatili taman dok je svoju suprugu zgrabio za stražnjicu.

Iako ima 41 godinu, Elsi na izgledu mogu pozavidjeti i brojne mlađe klegice.

Par se vjenčao 2010. godine, imaju troje djece i slove za jedan od najljepših holivudskih parova.