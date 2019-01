Chris Brown uhićen je u Parizu s tjelohraniteljem i prijateljem zbog optužbi nepoznate djevojke da su je silovali na jednom tulumu.

Slavni reper ponovno divlja.

Prije nekoliko dana reper Chris Brown uhićen je u Parizu s tjelohraniteljem i prijateljem zbog optužbi nepoznate djevojke da su je silovali na jednom tulumu koji su organizirali u hotelskoj sobi.

Trio je pušten iz zatvora nakon 24 sata bez optužnice, no kako je otkrio sam reper, on planira dignuti tužbu protiv djevojke zbog laganja te sramote koju je nanijela njemu i njegovoj obitelji. Radi se o 24-godišnjoj francuskoj manekenki koja je policiji otkrila kako je na tulum došla s prijateljicama, a ubrzo su im po dolasku oduzeti mobiteli.

S obzirom na to da se radilo o tulumu velike zvijezde, nije ništa posumnjala nakon toga, a prema njezinu svjedočenju, u hotelskoj sobi bilo je puno kokaina i marihuane te lijepih cura za koje nije bila sigurna jesu li prostitutke. Napad se dogodio 16. siječnja, a reper se prije nekoliko sati oglasio na Instagramu u svom stilu. "Ta kuja laže", pisalo je na objavljenoj fotografiji, a u statusu: "Želim da svima bude kristalno jasno. Ovo je laž. Ovo je toliko ponižavajuće za moju obitelj i kćerkicu te nije u skladu s mojim karakterom i moralnim stavovima!"

Manekenka je u intervjuu za časopis Closer otkrila kako je repera upoznala preko zajedničkog prijatelja koji radi u jednom noćnom klubu na Champs Elyseeu. On ju je pitao želi li upoznati repera, a susret se dogodio idućeg dana, prvo u hotelu, a zatim je društvo krenulo u provod u jedan drugi noćni klub. Oko 4 ujutro vratili su se u hotel, a Chris je u jednom trenutku krenuo za njom u kupaonicu.

"To je sve trajalo 25-30 minuta. Još mi je jako teško objasniti u detalje što sam doživjela, no mogu reći da je bilo brutalno i nasilno. Bio je jako agresivan, a isto se ponovilo s još dvojicom muškaraca, iako sam mislila da će mi oni vratiti mobitel te me otpratiti do automobila i pustiti kući. Jako sam se uplašila, no ništa nisam mogla učiniti. Užasno se osjećam i potpuno sam izgubljena. Pustili su me tek kad sam počela plakati."

"Chris misli da je utjecajan i iznad zakona, no nije tako. Borit ću se do kraja. Biti zlostavljana od trojice muškaraca u istoj večeri, s tim je nemoguće živjeti. Imaju moju adresu, broj telefona, fotografiju. Strah me, no ne želim da se to dogodi drugim ženama. Ne znam jesu li tu večer zlostavljali još neku ženu. Žene se često boje govoriti o tome. Sve što sam htjela jest dobro se provesti sa zvijezdom", zaključila je intervju.

Chris Brown ima dugu povijest iskaljivanja nad ženama, a sve je počelo još 2009. godine kada je brutalno prebio tadašnju djevojku Rihannu. Iako je otkrio kako se strašno srami zbog toga, kasnije je jednom prilikom uhvaćen kako guši nepoznatu djevojku, a navodno je bio nasilan i prema bivšoj curi Karrueche Tran. I manekenka Liziane Gutierrez optužila ga je da ju jednom prilikom udario šakom u glavu, no slučaj nikada nije došao do suda. Njegova sadašnja djevojka Ammika Harris i dalje šuti o svemu.

Može li netko napokon nasilnom reperu stati na kraj?