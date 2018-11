Radi se o Chrisu Brownu i Rihanni koji su uživali u ljubavi sve do kobne 2009. godine kada ju je Chris pretukao.

Američki reper i barbadošla pjevačica nemaju bajkovitu prošlost.

Radi se o Chrisu Brownu i Rihanni koji su uživali u svojoj ljubavi sve do kobne 8. veljače 2009. godine kada ju je Chris pretukao nakon burne svađe u automobilu. Priča je otkrivena kada je pjevačica otkazala nastup na 51. dodjeli Grammyja, a ubrzo su počeli curiti detalji, kao i fotografije njezinog pretučenog lica.

Chris je jednom prilikom otkrio kako je u njihovoj vezi sve pošlo po zlu kada joj je priznao da je spavao sa ženom koja je radila za njega. "Stvari su se pogoršale, stalno smo se svađali. Bilo je tu vrijeđanja i tučnjave. I dalje volim Rihannu, ali bit ću iskren - svađali bi se, ona bi mene udarila, ja bih nju i to nikad nije bilo OK. Uvijek bi došli do toga da se pitamo što to radimo."

Kobne noći kad je pretukao Rihannu, odnosno kad se dogodio medijski skandal, Chris i pjevačica otišli su na zabavu povodom Grammyja. Sjedili su kada im je prišla žena s kojom je Brown spavao. Rekao je i kako nije imao pojma da će žena biti na tom tulumu. Iste večeri Rihanna je poruku sporne dame našla na Brownovom mobitelu i poludjela. Zaključila je da joj je Brown lagao, počela bacati mobitel, vikati da ga mrzi. "Počela me udarati... Kad me ponovno pokušala udariti, ja sam joj uzvratio. Šakom sam je udario u glavu i razbio joj usnicu. Kad sam vidio što sam napravio, bio sam u šoku. Pljunula mi je krv u lice i to me još više razbijesnilo. Zaustavio sam auto, a ona je uzela ključeve i pretvarala se da ih je bacila kroz prozor. Dok sam tražio ključeve, ona je vrištala upomoć i rekla da je pokušavam ubiti."

Otkrio je i kako se osjećao kao monstrum nakon svega te da kad god vidi fotografiju pretučene Rihanne zna da to nije on. "Mrzim to što se dogodilo i vječno će me to proganjati", zaključio je Chris prije nekoliko godina, a da stvar bude gora, bivši par nekoliko je puta viđen zajedno nakon incidenta.

A reper je ovih dana ponovno izazvao bijes njezinih obožavatelja nakon što joj je komentirao seksi fotografiju na Instagramu. Iako nije ništa napisao, ispod nje je ostavio smajlić koji ju zapanjen promatra, a nije trebalo dugo da mu javnost poruči što misli o njemu.

"Samo se drži podalje od nje", "Ti nisi čovjek, nego sramota", "Gubi se", "Glupane, ona ne želi da joj ti komentiraš fotografije", samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati.

Rihanna je damski izignorirala njegov komentar što dovoljno govori.