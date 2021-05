Reality zvijezda Chloe Ferry snimljena je na odmoru u Portugalu u sićušnom bikiniju od crnog lateksa.

Chloe Ferry proslavila se sudjelovanjem u reality showovima nakon čega je nastavila privlačiti pažnju javnosti svojim oskudnim odjevnim izdanjima, ali i čestim plastičnim operacijama zbog kojih je teško povjerovati da joj je samo 25 godina.

Sada su je paparazzi ulovili na odmoru u Portugalu gdje je plijenila pažnju u crnom bikiniju od lateksa koji je izgledao kao da joj je barem za jedan broj premalen. A osim što je jedva obuzdao njezine raskošne obline, zbog sićušnih tanga gaćica sa stražnje strane je izgledalo kao da na sebi nema ništa.

No ona se nije dala omesti znatiželjnim pogledima i fotoaparatima te se opušteno sunčala uz bazen, izmjenjujući razne izazovne poze.

Inače, Ferry, koja je bila i u showu "Ex on the Beach", često ponosno priča o svojim operacijama i dijeli fotografije na Instagramu nakon zahvata na grudima koji je imala u listopadu prošle godine.

Ranije je rekla da potrošila mnoge više od 50.000 funti kako bi poboljšala svoj izgled. Naglasila je i kako ne namjerava stati s operacijama, iako ju obožavatelji mole jer ne liči na sebe i izgleda puno starije nego prije.