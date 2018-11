Novi izgled Cheryl Cole zabrinuo je njene obožavatelje.

Iako je izjavila kako joj se lice promijenilo u trudnoći i nakon rođenja sina Beara, britanska pjevačica Cheryl Cole šokirala je obožavatelje svojim izgledom pojavivši se prvi put na televiziji od prekida s deset godina mlađim pjevačem Liamom Payneom.

Unatoč njenom objašnjenju, obožavatelji se i dalje pitaju što joj se zapravo dogodilo, pogotovo nakon što se nedavno pojavila u televizijskom showu "We Are Most Amused and Amazed" povodom 70. rođendana princa Charlesa.

Naime, fanovi su uvjereni da se podvrgnula estetskim zahvatima.

"Cheryl što si učinila s licem", "Gornja usnica joj se ne miče", "Što je s njenim obrazima", "Iskreno, nisam je uopće prepoznala", samo su neki od komentara brojnih obožavatelja na društvenim mrežama.

No pjevačica se pokušala obraniti i odgovorila im je kako je promjena rezultat manjka sna.

"Cijelo tijelo, čak i lice, sve se promijenilo nakon što sam rodila Beara. Izgledam kao potpuno drugačija osoba", priznala je i sama.

Podsjećamo, Cheryl i Liam prekinuli su vezu nakon dvije i pol godine, a nitko nikad nije povjerovao kako je ona od njega starija čak deset godina.