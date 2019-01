Par je proveo zajedno nešto manje od 3 godine, a u međuvremenu su dobili sinčića Beara.

35-godišnja pjevačica Cheryl Cole i njezin 10 godina mlađi dečko Liam Payne potvrdili su prekid u srpnju 2018. godine.

Par je proveo zajedno nešto manje od 3 godine, a u međuvremenu su dobili sinčića Beara. Navodno su problemi počeli neposredno nakon njegovog rođenja.

Cheryl je godinama htjela postati majka, a nakon što joj se želja ostvarila, pauzirala je karijeru kako bi se posvetilu sinu, dok je Liam imao druge planove. Mladi glazbenik htio je još uspješniju solo karijeru nakon raspada svog benda One Direction, ali i putovati i tulumariti s prijateljima, što se zanosnoj Britanki nije nimalo svidjelo.

Malo po malo, Liam je propuštao sve važne događaje u životu svog sina, kao npr. njegov 1. rođendan, pa prekid nije nikoga previše iznenadio. "Tužni smo što s vama moramo podijeliti činjenicu da smo odlučili krenuti odvojenim putevima. Bila je to teška odluka, no još uvijek imamo puno ljubavi jedno za drugo. Bear je naš cijeli svijet te vas molimo da poštujete našu privatnost u ovim trenucima", napisali su u srpnju prošle godine na društvenim mrežama.

Liam je od tada snimio još nekoliko hitova te započeo ljubavnu vezu s manekenkom Cairo Dwek, dok se Cheryl pokušala vratiti na glazbene ljestvice, no umjesto uspjeha, dočekao ju je veliki fijasko. Njezin povratnički singl "Love made me do it" nije dobro prošao kod obožavatelja, kao ni prvi nastup na X-Factoru koji je popljuvan uzduž i poprijeko. Također, čini se kako se pjevačica malo previše zaigrala s plastičnim operacijama, pa ju je javnost danima ismijavala i radi toga.

A zgodna brineta sada je dala prvi veliki intervju te se oglasila o svemu o čemu se šuškalo posljednjih mjeseci. "Ne mogu reći da sam odustala od ljubavi, ali sam pauzirala ljubavne ciljeve. Sve je dobro, idem dan po dan, no nemam želju da u skorije vrijeme upoznam nekoga", započela je brineta koja iza sebe ima dva propala braka.

"Između mene i Liama nema zle krvi. Učimo kako zajednički odgajati sina i na zdrav način. Mi smo kao i svaki drugi par koji je prošao kroz ovako nešto, ali imamo još nekoliko očiju koje nas promatraju. Samo nekoliko", izjavila je u nastavku te se zatim osvrnula na optužbe da se uljepšavala kod plastičnog kirurga.

"Kad su krenule te spekulacije, istina je da sam noć prije spavala samo jedan sat. Taj dan sam izbacila novi singl i spot te sam do kasno čitala reakcije obožavatelja. Ujutro sam se digla, stavila periku te izašla", objasnila je odbacujući sve glasine o operacijama. "Ne bih rekla da je moj povratak bio samo povjetarac, no ja imam debelu kožu. Dugo ovo radim i ljudi su oduvijek imali svoje mišljenje."

Na kraju se osvrnula i na svoju kolegicu i neprijateljicu Lily Allen s kojom je javna svađa trajala nevjerojatnih 12 godina. Započela ju je posrnula Lily, no ona se i prva ispričala u rujnu 2018. godine te priznala kako je svađu započela zato što je bila ljubomorna na Cheryl koja je tada bila velika zvijezda. "Ne želim više javnih svađa. Sada sam puno zrelija i znam kad treba pregristi jezik. Ljudi kažu nešto kako bi izazvali reakciju ili publicitet. Ne želim im više davati to zadovoljstvo, jer mi jednostavno više nije stalo."

"Teško je uskladiti privatni i poslovni život, još učim kako to postići. Šopingiram samo online putem, ne odlazim u poznate restorane ili ulazim na stražnja vrata. Adele radi odličan posao po tom pitanju. Ne žalim što sam odabrala javni život. Pjevat ću i plesat za vas, ali me nemojte gledati dok sam u svom domu", zaključila je.