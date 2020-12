Cher je ispričala u nedavnom intervjuu kako ju je 1982. godine jedan muškarac pokušao ubiti, no srećom spasili su je obožavatelji s kojima se kasnije sprijateljila.

Legendarna pjevačica Cher je otkrila kako ju je na putu prema poslu na Broadwayu muškarac pokušao ubiti 1982. godine. 74-godišnja glazbena diva za Guardian je ispričala sve o strašnom iskustvu koje je diživjela u New Yorku.

"Uvijek sam iz auta izlazila kraj vrata na putu prema koncertu i jednom prilikom mi je prišao muškarac. Mislila sam da će mi pružiti samo ruku, no zgrabio me i stavio mi ruku iza leđa. Počeo me povlačiti dalje u uličicu i rekao mi je da će me ubiti ako zucnem", priča Cher te ističe kako su je spasila dva obožavatelja koja su primijetila da se nešto čudno događa te su počela vrištati i trčati prema njoj. Kasnije su postali dobri prijatelji.

Cher je jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu, a njezina karijera seže nekoliko desetljeća unatrag. Karijeru je započela još davne 1965. godine kao dio dua Sonny&Cher, a kasnije je samostalno osvajala vrhove svjetskih top lista. Osim glazbom, bavi se i glumom, a osvojila je i Oscara za najbolju žensku ulogu.