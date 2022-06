Charlize Theron iznenadila je sve pojavljivanjem na jednom dobrotvornom događaju gdje se pojavila s novom bojom kose.

Američka glumica Charlize Theron pojavila se na jednom događanju i tamo je privukla svu pažnju zbog drastične promjene koju je napravila.

Naime, Charlize je od plavuše odlučila postati crnka. Za ovu prigodu prednji dio kose je lagano skupila i pričvrstila kopčom. Nosila je bijelu klasičnu košulju, traper hlače i crne salonke.

Theron je danas jedna od najplaćenijih glumica Hollywooda, a zahvaljujući svojim ulogama dobila je brojna priznanja. Između ostalog, časopis Time ju je 2016. godine svrstao među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.

Svojim izgledom, ali i privatnim životom već godinama intrigira javnost.

Charlize je danas samohrana majka dvoje djece koju je posvojila. Iako je to teško povjerovati, tvrdi da ne može naći partnera jer je se muškarci boje. Neko se vrijeme šuškalo kako je osvojila Brada Pitta, no bile su to samo glasine.

Zna se da je glumica 9 godina ljubila kolegu Stuarta Townsenda, a neposredno nakon prekida Charlize je posvojila sinčića. U prosincu 2013. godine glumica se zagledala u 15 godina starijeg glumca Seana Penna, s kojim se godinu dana kasnije i zaručila, no par ipak nije stao pred oltar, već je prekinuo u lipnju 2015. Charlize je u međuvremenu posvojila kćer.

Još jedna legenda kaže da je Charlize prava "žderačica muškaraca", ali da samo ostavlja dojam "ledene kraljice", dok je u stvarnosti vrlo pristupačna i ugodno je raditi s njom. Ipak, u intervjuima je često brutalna iskrena, zbog čega ju je javnost zavoljela još više.

Još uvijek se ne zna je li koji hrabri muškarac osvojio njezino srce jer čini se kako je životni partner jedino što fali lijepoj i talentiranoj glumici.

Prije nekoliko godina glumica je s djecom uživala i na odmoru u Hrvatskoj, a u jednom intervjuu za Vanity Fair priznala je kako je u Lijepoj Našoj bila najsretnija.

"Putovali smo Hrvatskom i to je bilo čarobno. Često koristim tu riječ, ali zaista je bilo čarobno. Bila sam ondje s nekoliko obitelji, puno djece i to su ljudi koje jako volim te ih smatram svojom posvojenom obitelji. Tijekom karantene sam dosta razmišljala o tom odmoru", priznala je Charlize.

Glumica je bila na Hvaru, gdje su je snimili u jednom poznatom restoranu, te u Dubrovniku, a s putovanjem se pohvalila i na svojim društvenim mrežama, gdje je objavila nekoliko fotografija.

