Charlie Sheen odlučio je okrenuti novu stranicu u životu. Tvrdi trijezan je već godinu dana.

Američki glumac i komičar Charlie Sheen godinama se bori s ovisnošću o alkoholu i raznim opojnim sredstvima te promiskuitetnim načinom života. No nakon svih problema koje si je sam stvorio, Charlie se očigledno ipak odlučio smiriti i živjeti novim načinom života.

Pozitivna promjena vidi se i na licu 53-godišnjeg glumca što primjećuju i njegovi obožavatelji.

"To je sve moralo završiti. Sada se dobro osjećam. Donio sam odluke prije nove godine, ali moram još poraditi na prestanku pušenja cigareta, to nije dobro", priznao je Charlie za ET.

S ovisnošću se bori od ranih 80-ih, no posljednjih godinu dana je trijezan. Priznao je svojevremeno kako je u jednom životnom razdoblju bio trijezan punih 11 godina, no ponovno se počeo drogirati 2012. godina nakon što mu je dijagnosticiran HIV.

"Radio sam to da ugušim tjeskobu s kojom sam se nosio i strahom u što će mi se život pretvoriti. To je bio jedini način tada na koji sam se s time mogao nositi. Jako sam se bojao i to je sve dodatno pogoršalo", izjavio je u jednoj televizijskoj emisiji.

Charlie Sheen kao glumac proslavio se u filmovima "Platoon", "Wall Street", "Young Guys", "Eight Men Out", "Major League", "Hot Shots".

Nekoliko je puta bio nomiran za nagradu Emmy, zahvaljući ulozi u popularnoj seriji "Two And A Half Men" u kojoj je glumio od 2003. do 2011. godine.

Posljednji film "9/11" snimio je prije dvije godine, zajedno s Whoopi Goldberg, Ginom Gershon i Luisom Guzmanom.