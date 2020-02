Glumac Charlie Hunnam iza sebe ima propali brak, a od 2005. godine ludo je zaljubljen u umjetnicu Morganu McNelis.

Holivudski glumac Charlie Hunnam pokazao je kako je romantik.

39-godišnjaka je proslavila uloga u seriji "Sinovi anarhije", a trenutačno ga gledamo u kinohitu "Gospoda". No plavokosi ljepotan poznat je i po zanimljivom, iako ne burnom ljubavnom životu.

Naime, Charlie je davne 1999. godine upoznao kolegicu Katharine Towne na audicijama za popularnu seriju "Dawson's Creek", a samo tri tjedna kasnije par se vjenčao u Las Vegasu. Brak je potrajao samo do 2002. godine. Nakon toga Charlie je bio u vezama s modelom Sophie Dahl, glumicom Stellom Parker i producenticom Georginom Townsly.

No tek je 2005. godine upoznao ljubav svog života, umjetnicu i dizajnericu nakita Morganu McNelis, s kojom nikada nije stao pred oltar, no ne skriva koliko je zaljubljen u nju.

2016. godine Charliejeve obožavateljice postale su nemilosrdne prema njegovoj partnerici i vrijeđale su ju do te mjere da je i sam glumac bio prisiljen objaviti javno pismo. "Do ovoga me dovela činjenica da je moju pažnju privukla skupina nezrelih djevojaka koje objavljuju velik broj zločestih i oštrih komentara, usmjerenih protiv moje dugogodišnje djevojke, koje ovim putem molim da prestanu s tim. Ona je inteligentna, lijepa i dobra osoba koja nema veze sa zabavnom industrijom. Ako želite biti zločeste, budite to prema meni, a nju ostavite na miru. Najviše zbunjuje to što se te osobe nazivaju mojim obožavateljicama", započeo je.

"To je djevojka koju volim, s njom sam proveo posljednjih 11 godina i planiram idućih 60. Ona je bila moj odani partner i prijatelj, i prije nego što su došli uspjeh i novac. Zar ju napadate iz divljenja prema meni? To nema smisla. Možda tako želite poboljšati kvalitetu svog života jer zna se kako takva mržnja dolazi iz duboko ukorijenjena osobnog nezadovoljstva. Razmislite o tome. Jamčim vam da kada biste je upoznali, osjećali biste se glupo zbog svega što pišete o njoj. Unaprijed hvala za poštivanje ovoga zahtjeva."

Charlie je nedavno viđen u Los Angelesu s buketom cvijeća i poklonom, a ako je to bilo namijenjeno Morgani, svi ćemo se složiti da je dotična prava sretnica.