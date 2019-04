Charlie Hunnam slavi 39. rođendan.

Plavokosog ljepotana svjetska publika upoznala je u seriji "Sons of anarchy".

Radi se o glumcu Charlieju Hunnamu koji danas slavi 39. rođendan. Samozatajni ljepotan nakon spomenute serije dobio je brojne filmske uloge koje su ga dodatno proslavile, odbio onu Christiana Greyja u erotskoj trilogiji "Pedeset Nijansi Sive", a ono što je ostalo isto jest njegova životna partnerica te činjenica da je ostao s obje noge čvrsto na zemlji. I zbot toga ga obožavaju i mediji i žene.

Markantni Britanac tako je od 2005. godine u sretnoj vezi s dizajnericom nakita Morganom McNelis koja je na početku često bila na udaru kritika njegovih obožavateljica koje su ju javno vrijeđale "da nije dovoljno dobra za njega", a koliko je situacija bila ozbiljna govori i činjenica da se morao oglasiti i sam Charlie.

Do ovoga me dovela činjenica da je moju pažnju privukla skupina nezrelih djevojaka, koje objavljuju velik broj zločestih i oštrih komentara, usmjerenih protiv moje dugogodišnje djevojke, koje ovim putem molim da prestanu s tim. Ona je inteligentna, lijepa i dobra osoba, koja nema veze sa zabavnom industrijom. Ako želite biti zločeste, budite to prema meni, a nju ostavite na miru. Ono što najviše zbunjuje jest činjenica da se te osobe nazivaju mojim obožavateljicama. To je djevojka koju volim, s njom sam proveo posljednjih 11 godina i planiram idućih 60. Ona je bila moj odani partner i prijatelj, i prije nego su došli uspjeh i novac. Zar ju napadate iz divljenja prema meni? To nema smisla. Možda tako želite poboljšati kvalitetu svog života, jer zna se kako takva mržnja dolazi iz duboko ukorijenjenog osobnog nezadovoljstva. Razmislite o tome. Jamčim vam da kada biste je upoznali, osjećali biste se glupo, za sve što pišete o njoj. Unaprijed hvala za poštivanje ovog zahtjeva", napisao je 2016. godine Charlie.

Ipak, prije nego je upoznao fatalnu Morganu, glumac je bio u braku s kolegicom Katharine Towne i to od 1999. do 2002. godine. A o tom braku danas se priča kako je bio jednostavno "užasan".

Bivši supružnici upoznali su se na audiciji za teen seriju "Dawson's Creek", a vjenčali nakon samo 3 tjedna veze u Las Vegasu. Charlie je tada imao svega 18 godina.

"Ludo sam se zaljubio i pomislili što ako se više nikad ne vidimo. A onda smo se odlučili vjenčati kako bi se morali opet vidjeti, pa makar se na kraju i rat. Vjenčali smo se u 2 ujutro, a taj brak bio je užasan, bolan i skup", jednom je prilikom otkrio glumac.

Sretan rođendan!